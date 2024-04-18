Суд оставил экс-ректора Казанского университета под стражей

Московский городской суд оставил в силе меру пресечения в виде ареста для бывшего ректора Казанского государственного федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

«Московской городской суд оставил постановление Савеловского районного суда города Москвы от 18 марта 2024 года о продлении срока содержания под стражей экс-ректора Казанского университета Гафурова Ильшата Рафкатовича без изменения», — говорится в сообщении.

Гафурова обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «ж», «з» ч. 2 ст 105 УК РФ.

Бывшего ректора КФУ задержали 22 декабря 2021 года. Он был арестован до 21 февраля 2022 года. По версии следствия, он причастен к совершению преступления в 1990-х годах. В пресс-службе учебного заведения пояснили, что университет продолжал работать в прежнем режиме после задержания ректора.

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