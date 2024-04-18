Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Авиакомпании РФ выполнили задержанные рейсы из Дубая

Росавиация: самолеты РФ выполнили задержанные рейсы из Дубая

close
100%
Alexander Cornwell/Reuters

Авиакомпании РФ закончили выполнять рейсы, которые ранее задержали в Дубае. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Росавиация.

Согласно данным организации, в 10:59 мск самолет «Аэрофлота» вылетел в Москву с 81 человеком на борту, выполняя вчерашний рейс SU-525. В 10:05 мск в Новосибирске сел самолет «Сибири», который доставил в пункт назначения пассажиров рейса S7-5786.

«Таким образом, российские авиакомпании практически завершили выполнение всех задержанных в предыдущие сутки рейсов из Дубая», — сообщила Росавиация.

Рекордные дожди обрушились на ОАЭ в ночь на 16 апреля. В Дубае за сутки (с вечера 16 апреля по вечер 17-го) выпало двухлетнее количество осадков, около 150 мм. Обычно в городе за весь апрель выпадает всего 3 мм дождя. Местные дороги не оборудованы дренажными системами, поэтому в течение дня они превратились в реки. Движение на дорогах было практически парализовано. Затопило станции метро, служба такси практически не работала, многие жители добирались домой пешком по колено в воде.

Международные аэропорты временно прекращали прием самолетов до улучшения погодных условий.

О том, что в это время происходило в аэропорту Шарджи, писала «Газета.Ru».

Ранее в АТОР назвали число российских туристов, ожидающих вылета из Дубая.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами