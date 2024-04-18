Авиакомпании РФ выполнили задержанные рейсы из Дубая

Авиакомпании РФ закончили выполнять рейсы, которые ранее задержали в Дубае. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Росавиация.

Согласно данным организации, в 10:59 мск самолет «Аэрофлота» вылетел в Москву с 81 человеком на борту, выполняя вчерашний рейс SU-525. В 10:05 мск в Новосибирске сел самолет «Сибири», который доставил в пункт назначения пассажиров рейса S7-5786.

«Таким образом, российские авиакомпании практически завершили выполнение всех задержанных в предыдущие сутки рейсов из Дубая», — сообщила Росавиация.

Рекордные дожди обрушились на ОАЭ в ночь на 16 апреля. В Дубае за сутки (с вечера 16 апреля по вечер 17-го) выпало двухлетнее количество осадков, около 150 мм. Обычно в городе за весь апрель выпадает всего 3 мм дождя. Местные дороги не оборудованы дренажными системами, поэтому в течение дня они превратились в реки. Движение на дорогах было практически парализовано. Затопило станции метро, служба такси практически не работала, многие жители добирались домой пешком по колено в воде.

Международные аэропорты временно прекращали прием самолетов до улучшения погодных условий.

О том, что в это время происходило в аэропорту Шарджи, писала «Газета.Ru».

Ранее в АТОР назвали число российских туристов, ожидающих вылета из Дубая.