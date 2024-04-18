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Зеленский заявил об уничтожении почти всей тепловой системы электроснабжения Украины

Зеленский: почти вся тепловая энергетика Украины уничтожена

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Reuters

Вооруженные силы РФ практически полностью уничтожили тепловую систему электроснабжения Украины, заявил украинский президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Почти вся наша тепловая энергетика [уничтожена]. Плотины и оборудование гидроэлектростанций, а также газовая инфраструктура подвергаются атакам», — сказал Зеленский в ходе заседания Евросовета, которое проходило в режиме видеоконференции.

16 апреля энергетическая компания «Укрэнерго» сообщала о том, что на Украине 435 населенных пунктов отрезаны от энергоснабжения в результате ударов со стороны армии России и из-за неблагоприятных погодных условий. Только в одной Харьковской области без света остаются 200 тысяч человек, в регионе применяются почасовые графики отключений электричества.

До этого министерство энергетики Украины призвало не раскрывать последствия и цели ударов ВС РФ после массированного обстрела объектов энергетической инфраструктуры страны 22 марта.

Ранее экс-глава МИД Украины объяснил, зачем РФ обстреливает энергосистему.

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