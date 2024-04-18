Открылась регистрация на новый сезон арт-кластера «Таврида»

С 17 апреля молодые профессионалы творческих индустрий от 18 до 35 лет могут зарегистрироваться на участие в образовательных заездах арт-кластера «Таврида», сообщает пресс-служба Росмолодежи.

Принять участие смогут музыканты, уличные художники, танцовщики, режиссеры уличного театра и другие представители творческой молодежи.

Опытные наставники арт-школ научат участников основам своих направлений и помогут развить свои навыки.

Образовательный заезд «Самый верный путь» пройдет на ВДНХ в Москве с 2 по 8 июня. Подать заявку можно до 6 мая на сайте проекта.

Генеральный информационный партнер образовательных заездов арт-кластера «Таврида» — Rambler&Co.