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Пассажир сломал ногу во время турбулентности и семь часов ждал помощи

NZ Herald: мужчина сломал ногу во время турбулентности на рейсе в Новую Зеландию

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Кадр из видео NZ Herald

Пассажир самолета авиакомпании Air New Zealand получил сложный перелом ноги, когда пошел в туалет во время турбулентности. Об этом сообщает портал NZ Herald.

Инцидент произошел на борту пассажирского лайнера, совершавшего перелет из Бали в Окленд. Двое немецких туристов летели вместе, после набора высоты один из мужчин направился в туалет. Когда он возвращался на свое место, самолет попал в зону турбулентности, пассажир потерял равновесие и сильно ударился.

Семь часов полета пострадавший мучился от сильной боли. После приземления медики поднялись на борт и доставили туриста в больницу. Выяснилось, что он получил переломы большеберцовой и малоберцовой костей.

До этого сообщалось, что Челябинская пенсионерка устроила дебош в самолете из-за запрета запивать таблетки крепким алкоголем. Женщина резко отреагировала на замечание бортпроводницы и начала громко кричать, нецензурно выражаясь в адрес экипажа самолета. После посадки воздушного судна дебоширку доставили в дежурную часть транспортной полиции.

Ранее женщина выбежала на взлетную полосу в аэропорту и сорвала рейс.

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