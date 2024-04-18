В РФ расширили перечень жизненно важных препаратов

Российское правительство расширило перечень жизненно важных препаратов (ЖНВЛП). Об этом сообщает Telegram-канал правительства.

«Добавлены три комбинированных препарата, которые применяются для лечения больных с различными вирусными и бактериальными инфекциями и инфекционно-воспалительными заболеваниями. Это цефепим +сульбактам, ламивудин+фосфазид, тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина сукцинат», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для пациентов с рассеянным склерозом в перечень включили сампэгинтерферон бета-1а и дивозилимаб.

Всего в перечень ЖНВЛП входят 800 препаратов, они проходят все стадии производства в России.

До этого газета «Коммерсантъ» писала, что западные компании стали продавать значительно меньше лекарств в России, хотя фармацевтическая отрасль не попала под западные санкции.

За последние два года американская MSD сократила список поставляемых в РФ препаратов на четверть.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.