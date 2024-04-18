Стало известно, когда на Тюменскую область придется пик паводка

Пик паводка в Тюменской области придется на начало третьей декады апреля. Об этом заявила начальник пресс-службы ГУ МЧС по региону Наталья Семина в эфире телеканала «Россия-24».

«Наши специалисты прогнозируют, что, вероятнее всего, пик паводка придется на начало третьей декады апреля», — сказала она.

16 апреля жителей шести деревень в Абатском районе Тюменской области призвали эвакуироваться из-за возможного затопления в результате половодья на соответствующем участке реки Ишим.

8 апреля заместитель главы МЧС России Виктор Яцуценко в рамках выездного расширенного заседания комитетов Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды заявлял, что существует большой риск затопления целых микрорайонов Тюмени.

Глава МЧС РФ Александр Куренков заявил, что в районах, где существует риск затопления, будет усилена группировка тяжелой авиации.

Климатолог ранее предупредил о надвигающихся природных катаклизмах.