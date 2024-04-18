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В интервью Дурова нашли предметы интерьера со скрытыми посланиями миру

Психолог Зберовский: мелькавшие в интервью Дурова предметы имеют скрытый смысл

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Tucker Carlson Network

В интервью предпринимателя и основателя Telegram Павла Дурова американскому журналисту Такеру Карлсону привлекают внимание детали интерьера. Окружавшие собеседников предметы выбраны не просто так – они имеют скрытый смысл, заявил психолог, доктор наук по культурологии, профессор Андрей Зберовский в беседе с телеканалом «360».

В числе прочего, на кадрах можно заметить черную шкатулку, бюст Аполлона и два неприличных стула с отсылкой к тюремной загадке. Последние предметы интерьера, по мнению психолога, использованы как символы напоминания о мимолетности успеха.

«От сумы, да от тюрьмы не зарекайся. Символы стульев дарят успешным людям, чтобы они не забывали, что они сегодня успешны, а завтра все может пойти не так», — пояснил Зберовский.

Черная шкатулка, по его мнению, является аналогом ящика Пандоры. Этот предмет символизирует наличие неизвестных неприятностей, ожидающих человека при запуске нового дела, и призывает к осторожности, считает специалист.

Статую Аполлона люди приобретают как символ успешной бизнес-деятельности, отметил психолог. Все предметы в интерьере Дурова так или иначе связаны с предпринимательством, считает он.

«Подобные подарки необязательно самим человеком покупаются. Могут друзья дарить и смысл определенный вкладывать, потому что эти смыслы под деятельность Дурова, под его новые проекты вполне все подходят», — заключил Зберовский.

Напомним, Дуров на днях дал интервью в видеоформате американскому телеведущему Карлсону в своем офисе в Дубае. В числе прочего он рассказал, почему пришлось продать «ВКонтакте» и покинуть Россию, и кто оказывает наибольшее давление на Telegram, подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Дурова сравнили с Джейсоном Стетхэмом за «пацанские» цитаты.

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