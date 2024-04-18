Слон сбежал из цирка и бродил по дороге, пугая автомобилистов

В штате Монтана слон устроил переполох на оживленной трассе, животное сбежало из цирка, приехавшего в город Бьютт на гастроли. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел 16 апреля в штате Монтана и попал на видео. Слона, бродившего по дороге, удалось снять автомобилистам. Животное аккуратно обходило машины, за ним гнался мужчина с хлыстом в руках.

Выяснилось, что слониха по кличке Виола сбежала из гастролирующего цирка, она бросилась в бега во время купания. Животное напугал резкий сигнал проезжавшего мимо авто. Прогулка по городским улицам длилась недолго, спустя 10 минут слона удалось вернуть в цирк, никто не пострадал.

До этого сообщалось, что в городе Леувардене в Нидерландах девять енотов сбежали из зоопарка. Звери выбрались из вольера, разодрав два куска сетки, которые были плохо соединены друг с другом. Позже один из пропавших енотов был замечен в городе, но поймать его так и не удалось.

Ранее в США полицейский поймал сбежавшую свинью, сеявшую хаос в округе.