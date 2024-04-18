Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Слон сбежал из цирка и бродил по дороге, пугая автомобилистов

The Sun: в США слон сбежал из цирка и попал на видео

В штате Монтана слон устроил переполох на оживленной трассе, животное сбежало из цирка, приехавшего в город Бьютт на гастроли. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел 16 апреля в штате Монтана и попал на видео. Слона, бродившего по дороге, удалось снять автомобилистам. Животное аккуратно обходило машины, за ним гнался мужчина с хлыстом в руках.

Выяснилось, что слониха по кличке Виола сбежала из гастролирующего цирка, она бросилась в бега во время купания. Животное напугал резкий сигнал проезжавшего мимо авто. Прогулка по городским улицам длилась недолго, спустя 10 минут слона удалось вернуть в цирк, никто не пострадал.

До этого сообщалось, что в городе Леувардене в Нидерландах девять енотов сбежали из зоопарка. Звери выбрались из вольера, разодрав два куска сетки, которые были плохо соединены друг с другом. Позже один из пропавших енотов был замечен в городе, но поймать его так и не удалось.

Ранее в США полицейский поймал сбежавшую свинью, сеявшую хаос в округе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами