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В Москве прошла церемония вручения национальной премии бизнес-коммуникаций

Победителями седьмого сезона «НПБК.Эффективность» стали 80 экспертов и проектов

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Пресс-служба Национальной премии бизнес коммуникаций

В театре «Градский Холл» в Москве 17 апреля прошла церемония награждения победителей «Национальной премии бизнес-коммуникаций. Эффективность» («НПБК.Эффективность»), сообщает пресс-служба премии.

Всего на участие в конкурсе было подано 180 заявок. Проекты оценивало более 120 членов жюри, представляющие индустрию бизнес-коммуникаций.

Жюри оценивало проекты в трех номинациях: «Лучший эксперт по маркетинговым коммуникациям», «Лучшая маркетинговая кампания» и «Лучшее использование маркетинговых инструментов».

Победителями стали 80 экспертов и кейсов, среди которых 32 получили бронзу, 28 – серебро, а 16 – золото. Также 3 проекта получили специальную награду «Трендсеттер».

Как отметил экспертный совет премии, кейсы в седьмом сезоне показали высокий уровень. По словам членов совета, работы участников показали свою эффективность.

Организаторы премии отмечают, что каждый год событие привлекает внимание специалистов, строящих успешные бренды и команды. Поэтому престижна не только победа или попадание в шорт-лист, но и сам факт участия.

Генеральный стратегический партнер премии — медиахолдинг Rambler&Co.

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