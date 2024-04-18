Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве проверят врача, который мог калечить пациентов

Росздравнадзор разбирается с делом нейрохирурга, который мог калечить людей

close
100%
Depositphotos

Росздравнадзор выясняет качество оказанной медицинской помощи пострадавшим от рук частного нейрохирурга пациентам в Москве. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

«Территориальный орган Росздравнадзора выясняет качество оказанной медпомощи пациентам. По информации СМИ, трое человек остались инвалидами после проведенных медицинских манипуляций», — говорится в публикации агентства.

До этого Следственный комитет России сообщил, что после появления в СМИ данных о проведенных в Москве неудачных нейрохирургических операциях, которые привели к ухудшению состояния здоровья и получении инвалидности пациентами, СК РФ возбудил уголовное дело и начал расследование.

17 апреля телекомпания РЕН-ТВ сообщила, что трое пациентов московской частной клиники после сложных операций на спине стали инвалидами. Заболевания у них были разные, но все они проходили лечение у одного и того же нейрохирурга — Юрия Аксенова.

Ранее российские нейрохирурги спасли мужчину с гвоздем в черепе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами