В Москве проверят врача, который мог калечить пациентов

Росздравнадзор выясняет качество оказанной медицинской помощи пострадавшим от рук частного нейрохирурга пациентам в Москве. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

«Территориальный орган Росздравнадзора выясняет качество оказанной медпомощи пациентам. По информации СМИ, трое человек остались инвалидами после проведенных медицинских манипуляций», — говорится в публикации агентства.

До этого Следственный комитет России сообщил, что после появления в СМИ данных о проведенных в Москве неудачных нейрохирургических операциях, которые привели к ухудшению состояния здоровья и получении инвалидности пациентами, СК РФ возбудил уголовное дело и начал расследование.

17 апреля телекомпания РЕН-ТВ сообщила, что трое пациентов московской частной клиники после сложных операций на спине стали инвалидами. Заболевания у них были разные, но все они проходили лечение у одного и того же нейрохирурга — Юрия Аксенова.

Ранее российские нейрохирурги спасли мужчину с гвоздем в черепе.