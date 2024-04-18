Москвичей и жителей Центральной России предупредили о непогоде

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей и жителей Центральной России о девятибалльном шторме. Об этом сообщает Telegram-канал Москвач.

По словам синоптика, ухудшение погоды начнется в 15:00 часов пятницы, постепенно усиливаясь к вечеру.

«Порывы ветра будут достигать штормовых значений — 17-22 м/с, местами до 25 м/с, ... поутихнет стихия только к середине ночи субботы. По шкале Бофорта это — 9-бальный шторм, когда скорость ветра достигает 80-90 км/ч», — пояснил Тишковец.

Он уточнил, что такой ветер может гнуть деревья и срывать рекламные щиты, а также другие конструкции.

До этого Тишковец говорил, что в зону шторма попадает Брянская, Орловская, Тульская, Калужская и Московская области.

По его словам, температура воздуха значительно упадет, что может привести к небольшим осадкам, переходящим местами в смешанное состояние.

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