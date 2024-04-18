Россиянам объяснили, как найти высокооплачиваемую работу

Россияне смогут найти высокооплачиваемую работу, если будут совершенствоваться в профессии и научатся работать с программами. Об этом «Москве 24» рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова.

Она напомнила, что информационные технологии «плотно входят в нашу жизнь».

«В ближайшем будущем не останется профессий, где эти технологии не были бы встроены как функция. Мы должны уже сейчас уметь работать с программами, которые облегчают и автоматизируют часть нашей деятельности», — подчеркнула эксперт.

Помимо этого, она советует постоянно проходить обучение по профессии, чтобы знать обо всех изменениях, которые происходят в отрасли. По словам Лоиковой, эти две составляющие позволят специалисту создать вокруг себя повышенный спрос на рынке труда.

«Есть и другие работники, которые этим всем не владеют. Поэтому, когда работодатель выбирает, кого взять, конечно, он будет платить больше и гоняться за теми, кто имеет хороший профильный опыт, знания, компетенции да еще и занимается саморазвитием», — заключила специалист.

Британские ученые из Королевского колледжа Лондона и Гринвичского университета до этого установили, что одинокие молодые люди с большей вероятностью не имеют образования, занятости или профессиональной подготовки, считают себя менее трудоспособными и находятся ниже по социальной лестнице, чем их более социально успешные сверстники.

Ранее глава IT-компании рассказал, как «джунам» быстрее найти работу.