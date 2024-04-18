Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Красноярске родители заставляли семилетнюю дочь воровать спиртное из магазинов

В Красноярске будут судить родителей, заставлявших ребенка воровать в магазинах

Семейная пара жителей Красноярска предстанет перед судом за вовлечение ребенка в кражи, родители заставляли дочь воровать в магазинах. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

По данным следствия, отец и мать заставляли свою семилетнюю дочь участвовать в кражах. Родители приходили с девочкой в супермаркеты, складывали в ее школьный рюкзак спиртные напитки, отдавали его ребенку и покидали магазин, похищенное продавали на улице.

Отца и школьницу поймали в марте 2023 года, когда они в очередной раз совершили кражу на сумму около трех тысяч рублей. Сотрудники полиции установили, что с января по март прошлого года «находчивые» взрослые совершили пять аналогичных краж на общую сумму около 14 тысяч рублей.

Родителей девочки задержали, было возбуждено два уголовных дела, ребенка изъяли из семьи, впоследствии мать школьницы лишили родительских прав. Материалы расследований направлены в суд для рассмотрения.

Ранее сосед похитил ребенка из-за долгов его отца и требовал выкуп.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами