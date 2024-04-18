В Красноярске родители заставляли семилетнюю дочь воровать спиртное из магазинов

Семейная пара жителей Красноярска предстанет перед судом за вовлечение ребенка в кражи, родители заставляли дочь воровать в магазинах. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

По данным следствия, отец и мать заставляли свою семилетнюю дочь участвовать в кражах. Родители приходили с девочкой в супермаркеты, складывали в ее школьный рюкзак спиртные напитки, отдавали его ребенку и покидали магазин, похищенное продавали на улице.

Отца и школьницу поймали в марте 2023 года, когда они в очередной раз совершили кражу на сумму около трех тысяч рублей. Сотрудники полиции установили, что с января по март прошлого года «находчивые» взрослые совершили пять аналогичных краж на общую сумму около 14 тысяч рублей.

Родителей девочки задержали, было возбуждено два уголовных дела, ребенка изъяли из семьи, впоследствии мать школьницы лишили родительских прав. Материалы расследований направлены в суд для рассмотрения.

Ранее сосед похитил ребенка из-за долгов его отца и требовал выкуп.