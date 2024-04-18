Психологи рассказали, какое домашнее животное лучше завести в семье с ребенком

Домашние животные хорошо влияют на психику ребенка, обучают его ответственности и терпению. Больше всего пользы и удовольствия от общения с питомцем ребенок получит, если животное будет проявлять к нему ответные чувства, отметила психолог Ирина Таранова. Лучше всего выбрать котенка или щенка, так как эти животные более эмпатичны, чем остальные, отметила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Для формирования связи с маленьким хозяином животное должно быть высокоэмпатичным, так что собаки и кошки подойдут для таких целей больше, чем какие-нибудь морские свинки или ежи», — подчеркнула специалист.

Важно, чтобы ребенок не испытывал тревоги или страха от общения с животным, поэтому нужно выбирать таких котят и щенков, которые не буду проявлять агрессию, добавила Таранова. Важно также обучать детей уходу за животными, формируя у них чувство ответственности и желание заботиться о питомцах.

«Также вам стоит изучить литературу об уходе за питомцем, чтобы передать эти знания ребенку», — порекомендовала она.

При выборе нового друга для ребенка важно учесть все нюансы — к примеру, заранее убедиться, что ни у кого в семье нет аллергии, подчеркнула психолог. Также нужно ориентироваться на желание самого ребенка — если он всегда мечтал о собаке, лучше сделать выбор в пользу покупки щенка.

Напомним, клинические психологи также подчеркивают, что дети, которые растут, воспитывая домашнее животное, опережают сверстников по всем параметрам развития. При этом перед покупкой питомца они советуют убедиться, что ребенок готов справиться с заботой о ком-то еще.

Ранее россиянам рассказали о пользе домашних животных для детей.