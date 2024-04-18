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Стало известно, как нейросети помогают мошенникам обманывать россиян

Специалист Курочкин: мошенники могут создать фейковые видео с помощью нейросети

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Depositphotos

Мошенники могут сгенерировать голос родственников при помощи искусственного интеллекта для обмана людей. Об этом Pravda.Ru рассказал эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.

Кроме того, нейросети позволяют создавать фейковые видео и видеозвонки для подтверждения своих слов.

«То есть сначала звонят и голосом говорят: «Помоги деньгами, я в полиции», после этого происходит видеозвонок тех же мошенников с поддельного номера, злоумышленник говорит: «Полицейские дали мне позвонить», и на фоне полиции вроде бы ее внук или сын разговаривает и то же самое говорит», — рассказал эксперт.

По словам Курочкина, пожилые люди часто верят этому и переводят злоумышленникам деньги.

Накануне «Газете.Ru» сообщили, что исследователи Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) совместно с исследователями РАНХиГС обучили нейросеть находить соответствия между способностью человека противостоять кибермошенникам и его аватаркой в социальных сетях. Пока нейросеть распознает немного признаков на фотографии пользователя: положение головы, глаз, выражение лица и некоторые другие. Однако в будущем ученые хотят добавить больше признаков.

Ранее сообщалось, что российский кинооператор отдал мошенникам, обещавшим доход на криптобирже, 6 млн рублей.

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