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Врач рассказала, как вылечить весеннюю аллергию

Врач Котова: аллерген-специфическая терапия поможет справиться с аллергией

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Весеннюю аллергию можно успешно вылечить, если обратиться к врачу, рассказала Pravda.Ru аллерголог высшей категории, кандидат медицинских наук Галина Котова.

Она уточнила, что специалист назначит аллерген-специфическую терапию и поможет снизить чувствительность к причинно-значимым аллергенам.

«Главная рекомендация: искать хорошего врача-аллерголога и у него лечиться, за три года он вас вылечит», — сказала Котова.

При этом эксперт предостерегла от использования сосудосуживающих препаратов при аллергическом насморке, потому что они могут вызвать медикаментозный атрофический ринит.

«Капли перестают помогать и приходится их использовать постоянно, без них человек уже жить не может, вот в этом их самая большая проблема. Поэтому их использовать нельзя. Если мы говорим о топических стероидах, то можно использовать», — отметила врач.

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок до этого говорил, что справиться с сезонной аллергией на цветение можно, если удалить контакт с аллергеном. Также он порекомендовал использовать защитные очки и предотвратить попадание пыльцы в жилье. Для этого можно применить спанбонд – этим материалом следует завесить окна в два-три слоя.

Ранее россиянам рассказали, куда уехать от сезонной аллергии.

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