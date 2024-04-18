Мигрант изнасиловал пенсионерку в Подмосковье

В Пушкино задержали подозреваемого в изнасиловании 72-летней пенсионерки, уроженца Таджикистана проверяют на причастность к аналогичным преступлениям. Об этом сообщает пресс служба УМВД России «Пушкинское».

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России «Пушкинское» был задержан 39-летний уроженец республики Таджикистан по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении пожилой женщины.

Мужчина, угрожая ножом, изнасиловал 72-летнюю пенсионерку. По данным телеканала «360», у себя на родине подозреваемый более 10 лет проработал в правоохранительных органах, прибыв в Россию, он устроился на работу в дом престарелых.

Устанавливаются обстоятельства, при которых было совершено нападение на пожилую женщину, возбуждено уголовное дело, задержанный признал свою вину. Правоохранители подозревают, что мужчина может быть причастен к аналогичным преступлениям.

Ранее подросток изнасиловал во время прогулки 70-летнюю женщину.