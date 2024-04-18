Пенсионерка напала на приставов и полицейских с перцовым баллончиком

В Петропавловске-Камчатском пожилая женщина распылила перцовый баллончик в приставов и полицейских, которые пришли к ней в квартиру. Об этом сообщает СУ СК РФ по Камчатскому краю.

По данным следствия, инцидент произошел 4 апреля, в квартиру к жительнице Петропавловска-Камчатского пришли представители власти, 67-летняя пенсионерка не желала впускать приставов и полицию в свое жилье.

Игнорируя законные требования, женщина схватила перцовый баллончик и распылила его в наряд полиции и приставов. В отношении пожилой женщины возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в поселке Кичменгский Городок Вологодской области 16-летний школьник напал с ножом на сотрудников полиции. Подростка заподозрили в краже металлических столбов, двое стражей порядка пришли к юноше домой, чтобы опросить его. В ходе беседы молодой человек схватил нож и напал на полицейских, мужчинам потребовалась медицинская помощь.

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