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Пьяный мужчина угрожал соседу гранатой в лифте многоэтажки

«78.ru»: в Петербурге пьяный мужчина угрожал соседу гранатой

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Владимир Федоренко/РИА Новости

В Невском районе Петербурга полицейские задержали нетрезвого дебошира, который угрожал соседу гранатой в лифте. Об этом сообщает «78.ru».

В правоохранительные органы обратилась жительница многоэтажки по улице Народной, женщина сообщила, что в подъезде дома неизвестный угрожает ее мужу гранатой.

Правоохранители, прибывшие на вызов, обнаружили на 15 этаже дома мужчину, который пытался спуститься вниз в кабине лифта, перед ним стоял пьяный молодой человек и не давал дверям лифта закрыться. Дебошир пытался сорвать чеку со страйкбольной гранаты.

Мужчину задержали и поместили в изолятор. Известно, что он четыре раза был судим, в том числе за тяжкое преступление. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что в Петербурге пьяный мужчина ворвался в магазин с гранатой и угрожал людям. Сотрудники МВД оперативно прибыли на вызов и задержали 25-летнего молодого человека. Выяснилось, что он принес в алкомаркет страйкбольную гранату.

Ранее россиянин украл в магазине парфюм и угрожал продавцам взрывом.

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