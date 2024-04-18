Москвичей попросили не ездить на машинах 18 апреля

В Москве 18 апреля ожидаются сильный ветер и дождь, в связи с чем департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы попросил горожан не пользоваться частными автомобилями. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале Дептранса.

«Рекомендуем сегодня для поездок использовать городской транспорт», — говорится в сообщении.

В случае поездок на частных авто москвичам посоветовали соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах, а также не парковаться около деревьев и шатких конструкций.

18-19 апреля московские службы будут работать в режиме повышенной готовности. Синоптики прогнозируют, что в четверг во второй половине дня начнется сильный дождь. Ожидается, что он продолжится 19 апреля и будет сопровождаться грозой и сильным ветром с порывами до 20 м/с. Всего за двое суток может выпасть до 40% месячной нормы осадков.

Ранее москвичей предупредили о 30-градусной жаре в мае.