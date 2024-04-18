На Урале мужчине, изнасиловавшему и убившему школьницу, вынесли приговор

В Челябинской области 37-летнего жителя города Сим признали виновным в совершении преступления против половой неприкосновенности школьницы с последующим убийством последней. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Инцидент произошел 9 июля 2023 года. По данным следствия, обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, обманом вывез в лес на автомобиле 11-летнюю подругу своей дочери. Там злоумышленник изнасиловал ребенка, после чего избил девочку, нанес ей множество ножевых ранений, от которых пострадавшая скончалась.

Девочку после пропажи двое суток искали правоохранители и волонтеры, подозреваемого задержали на второй день после пропажи. Мужчина признался в содеянном и показал, где спрятал тело ребенка.

«Суд назначил виновному наказание в виде 23 лет лишения свободы. Удовлетворены исковые требования матери погибшей о возмещении морального вреда в размере 1 млн рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее суд вынес приговор россиянке, которая ударила мужа ножом в целях самообороны.