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На Урале мужчине, изнасиловавшему и убившему школьницу, вынесли приговор

Челябинцу, изнасиловавшему и убившему школьницу в Симе, дали 23 года колонии

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В Челябинской области 37-летнего жителя города Сим признали виновным в совершении преступления против половой неприкосновенности школьницы с последующим убийством последней. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Инцидент произошел 9 июля 2023 года. По данным следствия, обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, обманом вывез в лес на автомобиле 11-летнюю подругу своей дочери. Там злоумышленник изнасиловал ребенка, после чего избил девочку, нанес ей множество ножевых ранений, от которых пострадавшая скончалась.

Девочку после пропажи двое суток искали правоохранители и волонтеры, подозреваемого задержали на второй день после пропажи. Мужчина признался в содеянном и показал, где спрятал тело ребенка.

«Суд назначил виновному наказание в виде 23 лет лишения свободы. Удовлетворены исковые требования матери погибшей о возмещении морального вреда в размере 1 млн рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее суд вынес приговор россиянке, которая ударила мужа ножом в целях самообороны.

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