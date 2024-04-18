Воронежский губернатор запретил жителям подходить к обломкам БПЛА

В связи с падением в ночь на четверг, 18 апреля, обломков сбитых воздушных целей в Воронежской области жителям напомнили правила поведения.

Их опубликовал в своем Telegram-канале глава региона Александр Гусев.

Он отметил, что при обнаружении упавшего БПЛА, его фрагментов или взрывных устройств ни в коем случае нельзя подходить к обломкам, а тем более трогать их.

«Отойдите на безопасное расстояние. Предупредите окружающих об опасном месте», — подчеркнул Гусев.

Губернатор призвал сообщать о месте падения украинских беспилотников по телефону 112.

Утром в четверг, 18 апреля, стало известно, что ВСУ применили метеозонды в атаке на Воронежскую область. Гусев добавил, что состояние пожилой женщины, которая пострадала при ночной атаке БПЛА, врачи оценивают как средней степени тяжести. Пенсионерку поместили в одну из больниц, ей оказывается вся необходимая помощь.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.