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Коммерческим организациям запретят проводить экзамены для мигрантов

Коммерческим организациям с 1 мая запретили проводить экзамены по русскому языку

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Илья Питалев/РИА Новости

Глава министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков поручил с 1 мая запретить коммерческим организациям участвовать в работе по проведению экзамена на знание русского языка для иностранцев и оформлению соответствующих сертификатов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Также министр поручил заключить в российских регионах в первую очередь договоры с государственными вузами, чтобы конкретный местный университет отвечал за проведение экзамена.

Кроме того, будет усилен контроль за процедурами проведения экзамена и выдачи документов о его успешном прохождении. О выявленных нарушениях будут оповещать правоохранительные органы. Лица, допустившие нарушения, будут уволены.

Курировать исполнение поручение Фалькова поручено его заместителю Константину Могилевскому.

Обращаясь к ректорам вузов, глава Минобрнауки подчеркнул, что прямая персональная ответственность за проведение экзамена по русскому языку и выдаче сертификатов лежит на них.

Ранее патриарх Кирилл призвал живущих в России иностранцев уважать ее культуру и веру.

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