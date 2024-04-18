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Уровень реки Урал у Оренбурга снизился на 16 сантиметров

Гидромет: за ночь уровень реки Урал у Оренбурга упал на 16 см до 1074 см

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Максим Богодвид/РИА Новости

За ночь уровень реки Урал у Оренбурга снизился на 16 см и составил 1074 см. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на гидрометцентр Оренбургской области.

«На 8:00 (6:00 мск) уровень воды в Урале у Оренбурга 1074 см», — отмечается в публикации.

Администрация Оренбургского района сообщила, что уровень воды с реке Сакмара в Оренбурге у Татарской Каргалы превысил опасный на 3 см.

До этого администрация Оренбургского района заявила, что уровень реки Урал у Оренбурга снизился до 1128 см.

Глава МЧС России Александр Куренков говорил, что подготовка руководства и экстренных служб Курганской области к надвигающимся паводкам является качественной.

Мэр города Сергей Салмин также говорил, что под угрозой подтопления из-за весеннего разлива воды в реке Сакмаре находятся три района Оренбурга.

Ранее в МЧС назвали нынешнее половодье самым масштабным за последние десятилетия.

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