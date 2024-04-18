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Россиянин сорвался с козырька четвертого этажа, его госпитализировали

На Сахалине мужчина сорвался с козырька четвертого этажа, его забрали в больницу

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Телеграм-канал «ЧП САХАЛИН»

На Сахалине молодой мужчина сорвался с козырька дома, его госпитализировали. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП, ДТП. Сахалин — Точка отсчета».

Инцидент произошел 18 апреля в городе Холмск. Мужчина вылез на внешний карниз окна дома 17 по Советской улице, через него перебрался на балкон и долго стоял там. На место ЧП съехались представители экстренных служб. На опубликованном в сети видео пожарные и соседи, обращаясь к мужчине по имени, просят его вернуться в дом. Соседка открывает окно, чтобы мужчина мог зайти обратно через ее квартиру. На кадрах смельчак балансирует на козырьке окна, а затем срывается вниз: ударяясь о козырек подъезда, он падает в тент, который держат пожарные, полицейские и жители дома.

По словам очевидцев, мужчина был в неадекватном состоянии. Пострадавшего на «скорой» забрали в больницу. Информация о его состоянии отсутствует.

Ранее в Петербурге школьница пыталась сбежать из дома по простыне и получила серьезные травмы.

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