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Стало известно о нескольких пострадавших при обстрелах Белгородской области ночью

Гладков: два человека получили ранения при ночных обстрелах Белгородской области

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Два мирных жителя были ранены в результате ночных обстрелов Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в утреннем обращении на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, пострадали два человека в Шебекино и в Разумном-71.

«Один человек получает амбулаторную медпомощь, от госпитализации он отказался. Еще одна женщина с ранением стопы находится под наблюдением врачей в городской больнице №2, все необходимые медицинские услуги ей оказываются», — сказал Гладков.

В ночь на 18 апреля Вячеслав Гладков сообщал, что система противовоздушной обороны (ПВО) успешно справилась с уничтожением 21 воздушной цели, приближавшейся к Белгороду.

Атаки беспилотных летательных аппаратов на российские регионы начались в 2022 году на фоне спецоперации на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, но в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее задержанный в Белгородской области признался, что планировал теракт в Валуйках.

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