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Уровень воды в Сакмаре превысил опасный на 3 см

Власти Оренбурга: уровень воды в Сакмаре превысил опасный на 3 см

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Александр Грызунов

Уровень воды с реке Сакмара в Оренбурге у Татарской Каргалы превысил опасный на 3 см. Об этом сообщает администрация Оренбургского района в своем Telegram-канале.

Отмечается, что за ночь уровень воды в Сакмаре повысился на 15 см.

«Уровень воды в Сакмаре у Татарской Каргалы 873 см (+15 см с 20.00; опасный уровень превышен на 3 см)», — говорится в сообщении.

До этого администрация Оренбургского района сообщала, что уровень реки Урал у Оренбурга снизился до 1128 сантиметров.

Глава МЧС России Александр Куренков говорил, что подготовка руководства и экстренных служб Курганской области к надвигающимся паводкам является качественной.

Мэр города Сергей Салмин также говорил, что под угрозой подтопления из-за весеннего разлива воды в реке Сакмаре находятся три района Оренбурга.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.

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