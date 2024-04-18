В промзоне на западе Турции начался крупный пожар

На западе Турции начался крупный пожар. Об этом сообщает агентство DHA.

По данным агентства, пожар начался около 05:30 часов мск в промышленной зоне Ататюрк в районе Чигли города Измир.

«Пожар начался на заводе по производству резины и перекинулся на завод по производству пластика», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к тушению привлекли бригады пожарных из соседних районов.

До этого газета Ekstra Bladet писала, что в Копенгагене горит историческое здание фондовой биржи Берсен, рухнул знаменитый шпиль здания — один из старейших в городе. Полиция города получила сообщение о пожаре в 08:43 мск. На месте ЧП работают экстренные службы. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

Также 16 апреля на западе Москвы эвакуировали торгово-развлекательный центр «Саларис».

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.