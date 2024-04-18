Закончено следствие по делам о разжигании ненависти в отношении трех украинок

Прокуратура закончила следствие по делам актрисы Адрианны Курилец, телеведущей Натальи Мосейчук и журналистки Янины Соколовой о разжигании ненависти. Об этом пишет ТАСС.

Адрианна Курилец получила печальную известность после рекламного ролика, в котором она в народном костюме, изображая жертву насилия, «перерезает» серпом горло военного.

Мосейчук и Соколовой вменяются призывы к насилию по национальному признаку, в том числе в отношении гражданских лиц.

До этого МВД РФ объявило телеведущую украинского канала «1+1» Наталью Мосейчук и медика Геннадия Друзенко в розыск по статье о возбуждении ненависти после призывов к насилию в отношении российских военнослужащих в эфире.

Уголовные дела в отношении Мосейчука и Друзенко были возбуждены в марте 2023 года. При этом Друзенко извинился за свои слова и заявил, что они были сказаны на эмоциях.

Ранее МВД России объявило в розыск украинскую актрису Адрианну Курилец.