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Раскрыты подробности задержания главы МЧС Чечни

Автомобиль задержанного в Дагестане главы МЧС Чечни Цакаева ищет Интерпол Канады

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Задержанный в Республике Дагестан глава МЧС Чечни генерал-майор Алихан Цакаев был обнаружен в состоянии алкогольного опьянения. Эти детали раскрыл информационный ресурс уличила Запад в цинизме из-за ситуации с Ираном.» target=«_blank»>«Подъем» в своем Telegram-канале.

Поведение водителя автомобиля вызвало подозрения, и сотрудники ДПС остановили машину в районе ФКПП «Герзель». Мужчина за рулем попытался наехать на полицейских, после чего его автомобиль был остановлен с помощью шипов (ежа), а сам водитель был извлечен из машины и уложен на дорогу.

После инцидента Цакаева доставили в неизвестном направлении, а к месту происшествия прибыли силовики.

По данным Telegram-канала Readovka, автомобиль, которым управлял Цакаев, находится в розыске по запросу службы Интерпола Канады. Согласно информации, Цакаева забрал командир спецназа «Ахмат» Абузайд Висмурадов, который заявил, что они и его коллеги прибыли по тревоге.

Официальные представители Чеченской Республики отказались комментировать данное происшествие.

Ранее Эстония ввела запрет на въезд автомобилей с российскими номерами.

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