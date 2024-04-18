В сеть попало видео с раненым в Чернигове бойцом ВСУ

Полиция Украины выложила видео с раненым при ударе ВС РФ по Чернигову бойцом ВСУ. Соответствующий кадр заметило украинское издание «Страна.ua».

В ролике медики укладывают в машину скорой помощи раненого на носилках.

Взрыв в отеле в Чернигове произошел около 8 утра 17 апреля. Предполагается, что ракетный удар уничтожил командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого военкор Коц назвал российский удар по расположению ВСУ в Чернигове «ювелирным».

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Россия ударила «Кинжалами» по центрам принятия решений ВСУ.