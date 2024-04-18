Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Улан-Удэ ищут таинственно пропавшую финалистку конкурса «Миссис Бурятия»

СК РФ расследует дело об исчезновении «Миссис Топ-модель 2024» Сэсэг Буиновой

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Следственный комитет по республике Бурятия возбудил уголовное дело об исчезновении при странных обстоятельствах финалистки конкурса «Миссис Бурятия — 2024» Сэсэг Буиновой. Об этом сообщает RT.

Буинова исчезла в ночь на 12 апреля, когда подрабатывала в такси. Известно, что вместе с ней пропал ее знакомый Станислав Норбоев, который сел в машину и с тех пор их никто не видел.

После начала розысков Mitsubishi Outlander Буиновой с сорванными номерными знаками нашли в одном из дворов Улан-Удэ. На стекле машины со стороны водительского кресла было обнаружено пятно, похожее на кровь. Волонтеры смогли отыскать в нескольких разных местах шапку пропавшей женщины, ее ботинки и электронную сигарету, а также вещи и документы Норбоева.

«Предметы, обнаруженные в ходе поисков, имеющие значение для уголовного дела, детально осмотрены, с их поверхности изъяты следы, необходимые для производства различных криминалистических экспертиз», — сообщили в управлении СК РФ по республике Бурятия.

Пропавшей женщине 30 лет, у нее остались муж и двое детей. В начале апреля Сэсэг Буинова принимала участие в республиканском конкурсе красоты «Миссис Бурятия — 2024», завоевав в финале титул «Миссис Топ-модель».

18 апреля сообщалось, что СК РФ расследует дело по обвинению священника и военного в тяжких преступлениях прошлых лет.

Ранее СК РФ начал расследование дела нейрохирурга, чьи пациенты стали инвалидами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами