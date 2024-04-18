В Улан-Удэ ищут таинственно пропавшую финалистку конкурса «Миссис Бурятия»

Следственный комитет по республике Бурятия возбудил уголовное дело об исчезновении при странных обстоятельствах финалистки конкурса «Миссис Бурятия — 2024» Сэсэг Буиновой. Об этом сообщает RT.

Буинова исчезла в ночь на 12 апреля, когда подрабатывала в такси. Известно, что вместе с ней пропал ее знакомый Станислав Норбоев, который сел в машину и с тех пор их никто не видел.

После начала розысков Mitsubishi Outlander Буиновой с сорванными номерными знаками нашли в одном из дворов Улан-Удэ. На стекле машины со стороны водительского кресла было обнаружено пятно, похожее на кровь. Волонтеры смогли отыскать в нескольких разных местах шапку пропавшей женщины, ее ботинки и электронную сигарету, а также вещи и документы Норбоева.

«Предметы, обнаруженные в ходе поисков, имеющие значение для уголовного дела, детально осмотрены, с их поверхности изъяты следы, необходимые для производства различных криминалистических экспертиз», — сообщили в управлении СК РФ по республике Бурятия.

Пропавшей женщине 30 лет, у нее остались муж и двое детей. В начале апреля Сэсэг Буинова принимала участие в республиканском конкурсе красоты «Миссис Бурятия — 2024», завоевав в финале титул «Миссис Топ-модель».

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