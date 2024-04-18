Уровень воды в реке Тобол за сутки рекордно вырос

Уровень воды в реке Тобол в Кургане достиг отметки 946 см. Об этом свидетельствует информация из онлайн-карты, разработанная местными властями.

За последние сутки вода прибыла на 142 см, превысив уровень опасных явлений почти на метр.

Представители пресс-службы регионального правительства также отметили, что в Кетовском районе в поселке Санаторная уровень воды остается выше 11 метров, а в районах Кетово и Крюково — выше 10 метров. В районе села Белозерского уровень воды поднялся до 5 метров 30 см.

Ранее глава региона Вадим Шумков предупредил о приближении паводка в сторону Белозерского района и призвал жителей к эвакуации. Жителям правобережья реки Тобол были отправлены SMS-оповещения с требованием немедленно покинуть зону из-за приближающегося подъема уровня воды.

«Жители районов, дачные и садовые товарищества, все, кто находится на правом берегу Тобола, просим немедленно эвакуироваться! Уровень воды в Тоболе растет», — гласило сообщение.

В результате подъема уровня воды в реке Тобол в Курганской области пострадали 669 жилых и 2 376 дачных домов, 25 населенных пунктов остались без электроэнергии. Власти призывают всех жителей поселений вдоль Тобола, включая административный центр Курган, к немедленной эвакуации. Губернатор предупреждал о предстоящей «крайне сложной ситуации», когда уровень воды в Тоболе может достичь 11 метров.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.