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Число военных, осужденных за убийство в РФ, выросло за год в 9 раз

Верховный суд: в 2023 году число военных, осужденных за убийство, составило 116

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В 2023 году число военных, осужденных за убийство, составило 116. Об этом свидетельствуют сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2023 год, которые приводит Судебный департамент при Верховном суде РФ (раздел «О числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного наказания»).

Речь идет о военных, служащих в рядах ВС РФ по призыву и по контракту. 98 военных были осуждены за убийство человека без отягчающих обстоятельств, а еще 18 военных — при их наличии. При этом убийства по неосторожности в эту статистику не входят.

Как отмечает «Медиазона» (организация включена Минюстом в список иноагентов), число осужденных за умышленные убийства стало рекордным. В 2022 году по этой статье (105 УК РФ) были осуждены 13 человек, в 2021 году — 21. Таким образом, за год число осужденных за убийство российских военных выросло в девять раз.

До этого в Череповце судимый за избиение до смерти вагнеровец убил человека в третий раз.

До этого в Якутии вернувшийся с СВО рецидивист убил «Лучшего учителя России».

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