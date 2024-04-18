В Белгороде и его пригороде во второй раз за ночь звучит ракетная тревога

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) во второй раз за ночь объявила ракетную тревогу в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода.

Соответствующая публикация появилась там в 02:30 по мск.

Перед этим ракетная тревога в городе действовала с 22:56 до 1:21 по мск.

Перед этим мэрия Белгорода сообщила об аварийном отключении света на пяти улицах.

«Речь идет о домах по улицам Белинского, Красноармейская, Магистральная, Гражданская, 8 Марта», — уточнили чиновники.

16 апреля Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать российские объекты в Белгородской области при помощи беспилотников, однако все они были уничтожены. По данным ведомства, около 9:30 мск дежурные средства ПВО сбили над регионом три дрона самолетного типа.

На фоне регулярных обстрелов более 13 тыс. детей из Белгородской области были эвакуированы в 40 других регионов РФ.

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.