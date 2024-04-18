Москвичей предупредили о мокром снеге

В ночь на субботу, 20 апреля, в Московском регионе ожидается приход холодного полярного воздуха. Об этом сообщил ведущий эксперт центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец РИА Новости.

По его словам, температура воздуха значительно упадет, что может привести к небольшим осадкам, переходящим местами в смешанное состояние.

«Это означает, что дождь в отдельных районах может смешаться со слабым мокрым снегом», — пояснил специалист.

Также Тишковец подчеркнул, что на северо-западе России ожидаются морозы, возможно образование гололедицы и временного снежного покрова. В частности, в Санкт-Петербурге высота сугробов может достигать 5-7 сантиметров, а в Петрозаводске — до 13-15 сантиметров.

Специалист добавил, что на следующий день, 21 апреля, благодаря воздействию антициклона ожидается ясная погода и повышение температуры. Однако в понедельник, 22 апреля, прогнозируются дождь и умеренное тепло в соответствии с климатическими условиями.

До этого непогода также пришла в Дубай. Отели курорта стали продлевать проживание тем российским туристам, которые не смогли вылететь на родину из-за обрушившихся на ОАЭ проливных дождей.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.