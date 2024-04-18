СК РФ начал расследование дела нейрохирурга, чьи пациенты стали инвалидами

После появления в СМИ информации о проведенных в Москве неудачных нейрохирургических операциях, приведших к ухудшению состояния здоровья и получении инвалидности пациентами, Следственный комитет России (СК РФ) возбудил уголовное дело и начал расследование. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Расследование взял под свой контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил подготовить доклад о сроках проведения соответствующих экспертиз.

Уголовные дела расследуются по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

17 апреля телекомпания РЕН-ТВ сообщила, что сразу трое пациентов московской частной клиники после сложных операций на спине стали инвалидами. Заболевания у них были разные, но все они проходили лечение у одного и того же нейрохирурга – Юрия Аксенова.

15 апреля стало известно, что Следственный комитет приостановил деятельность клиники пластического хирурга Тимура Хайдарова. По данным следствия, один из клиентов клиники, которому провели операцию в «Ай Кью Пластик», почувствовал себя плохо после вмешательства и обратился к медикам из учреждения за помощью. После этого мужчине оказали дополнительные услуги, но его состояние не улучшилось. В связи с этим пациента перевели в другую больницу, где он впал в кому. Через некоторое время мужчины не стало.

Ранее российского хирурга, пришившего мальчику откушенное собакой лицо, попросили уволиться.