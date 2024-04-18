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Уплывший из-за паводка жилой дом снес мост

В курганской Вороновке уплывший жилой дом снес подвесной мост

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Евгений Кузьмин/РИА Новости

Из-за наводнения жилой дом, смытый потоками воды, столкнулся с подвесным мостом в районе населенного пункта Вороновка. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Мощное течение унесло деревянный дом, направив его к почти затопленному мосту в Курганской области. Здание столкнулось с конструкцией и разрушилось, после чего обломки поплыли дальше.

К вечеру 17 апреля уровень воды в реке Тобол поднялся на 81 сантиметр и достиг отметки в 946 сантиметров.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.

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