В Петрозаводске арестовали мужчину, который угрожал устроить взрыв на АЗС

В Петрозаводске отправили под стражу местного жителя, который угрожал взорвать АЗС. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Двумя днями ранее 33-летний мужчина забежал на автозаправку «Роснефть» на Лесном проспекте и выдернул чеку из принесенной им гранаты. Он стал кричать, что взорвет всех, но посетители вовремя успели выбежать на улицу.

На место были вызваны полицейские, они оцепили территорию АЗС, где еще находился злоумышленник. Его задержали. На петрозаводчанина завели дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. 17 апреля суд отправил фигуранта в СИЗО до 15 июня. Мотивы мужчины уточняются, ведется расследование.

Ранее уголовное дело о призывах к терроризму возбудили против врача за комментарий в соцсети.