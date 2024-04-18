В Воронежской области при атаке БПЛА пострадала женщина

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что согласно уточненным данным, в результате крушения подавленного украинского беспилотного летательного аппарата пострадала женщина 1956 года рождения. Об этом говорится в официальном Telegram-канале главы региона.

В настоящее время она находится под наблюдением медицинского персонала.

Также пострадала небольшая пилорама, принадлежащая частному предпринимателю. Повреждения получили два частных дома.

На месте происшествия работают оперативные службы, заместители и мэр города.

«Ситуацию держу под контролем», — написал Гусев.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В мае дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и республика Крым. 30 августа дроны атаковали аэропорт Пскова, в результате чего загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

Российская сторона называет атаки беспилотников террористическими актами. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, большинство дронов «летят в гражданские объекты». В США заявляли, что выступают против атак ВСУ по территории России.

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