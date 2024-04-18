Американец потерял сознание после падения в ванной и выжил благодаря Apple Watch

Житель Нью-Йорка считает Apple своим ангелом-хранителем. Его историю рассказал NYP.

В марте 49-летний Эрик Золлингер, работающий брокером по недвижимости, ехал из офиса домой на своем велосипеде. В тот день шел дождь, но мужчина решил, что без проблем доберется на своем любимом виде транспорта до квартиры, которая находится в пяти минутах ходьбы. Однако поездка сорвалась, когда велосипедист заехал в яму глубиной в 20 сантиметров, которая была заполнена водой.

«Меня отбросило в сторону, и я ударился о бетон. Я встал и первым делом проверил, в порядке ли мои зубы, потому что несколько лет назад мне установили виниры. К счастью, они были в порядке. Я ударился правым коленом, ударил лицо между глазами и носом, попал губой в зубы, но крови было мало», — говорит пострадавший.

После этого Золлингер добрался до дома и решил принять ванну, но вновь упал, ударился и потерял сознание. Падение привело к срабатыванию функции, которая определяет движение пользователя как сильное падение. Очнувшись через некоторое время, он услышал голос оператора службы 911.

«Я упал в душе, мои Apple Watch ударились о борт ванны и из-за удара позвонили в службу спасения и оповестили моих знакомых, указав им на карте мое точное местоположение. Apple Watch помогли мне. Это очень умные часы. Apple думает обо всем», — утверждает ньюйоркец.

В итоге он отменил звонок, но все же посетил больницу, чтобы пройти обследование. Теперь Золлингер уверен, что смарт-часы спасли ему жизнь.

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