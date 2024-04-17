Мужчина избил бывшую девушку, которая после расставания попросила вернуть дорогие подарки

В Китае мужчина избил свою бывшую девушку после того, как она потребовала возврата денег за сделанные ему дорогие подарки. Об этом сообщает SCMP.

Жительница Пекина Ли утверждает, что потратила на своего бывшего парня Денга 4 млн юаней (более 53 млн рублей). Она обвинила его в избиении, которое якобы произошло после ее просьбы вернуть дорогие подарки.

«Он намекнул, что если я хочу, чтобы наш роман продолжался, я должна продолжать давать ему деньги и покупать ему красивые вещи. Он встречался со мной только ради денег», — уверена она.

Пара стала встречаться в 2019 году после того, как Ли села в машину к Денгу, работающему водителем такси. В течение двух лет девушка покупала возлюбленному роскошные сумки и кроссовки, а также переводила на его счет деньги, всего около 2 млн юаней. Они расстались в 2021 году, когда Ли узнала, что ее партнер живет с другой женщиной.

Бывший молодой человек напал на китаянку и жестоко избил ее, не желая возвращать деньги, которые она требовала через суд. Теперь же мужчина утверждает, что у них был совместный счет, а купленные его бывшей девушкой вещи были предназначены для совместного использования. Обвинения в домашнем насилии он комментировать не стал.

«Я хочу, чтобы она навсегда ушла из моей жизни. Она преследовала меня слишком долго», — заявил Денг журналистам.

Ранее бывший бойфренд украл из дома американки унитаз после расставания.