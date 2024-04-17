В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная тревога

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о ракетной тревоге в Белгороде и Белгородском районе. Соответствующую публикацию чиновник разместил в своем Telegram-канале.

Сообщение появилось там в 22:56 по мск.

«Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — обратился к гражданам губернатор.

Находящихся на улицах призвали пройти в укрытие.

До этого мэрия Белгорода сообщила об аварийном отключении света на пяти улицах.

«Речь идет о домах по улицам Белинского, Красноармейская, Магистральная, Гражданская, 8 Марта», — уточнили чиновники.

16 апреля Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать российские объекты в Белгородской области при помощи беспилотников, однако все они были уничтожены. По данным ведомства, около 9:30 мск дежурные средства ПВО сбили над регионом три дрона самолетного типа.

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.