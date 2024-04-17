В Тбилиси начались стычки протестующих с полицией

В Тбилиси у Дома правительства начались столкновения между протестующими против законопроекта об иностранных агентах и сотрудниками полиции. Об этом сообщает ТАСС.

Правоохранители пытаются оттеснить митингующих. При этом демонстранты предпринимают попытки продавить кордон полиции.

17 апреля президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на резонансный закон об иностранных агентах.

В этот же день грузинский парламент в первом чтении одобрил законопроект об иноагентах, за соответствующее решение высказались 83 депутата, против – 0. Чтобы закон вступил в силу, депутаты должны рассмотреть и принять его еще в двух чтениях. Только после принятия в трех чтениях документ будет отправлен на подпись президенту Грузии.

В ночь на 16 апреля в Тбилиси прошла масштабная акция протеста против принятия законопроекта об иноагентах. Ее участники попытались прорвать кордон полиции. 14 участников акции были задержаны, пострадал сотрудник полиции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава Евросовета выступил против грузинского закона об иноагентах.