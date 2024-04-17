Отчаявшиеся улететь из ОАЭ россияне покидают аэропорт Дубая

В Дубае ожидавшие вылета весь день российские туристы покинули аэропорт. Об этом пишет «Фонтанка», ссылаясь на своего читателя Павла, оказавшегося в ОАЭ накануне сильнейших ливней.

Мужчина рассказал журналистам, что прилетел в Дубай и заселился в отель 15 апреля, но уже на следующий день планировал вылетать в Китай. Однако из-за сильных дождей и проблем с транспортом ему не удалось вовремя добраться в аэропорт. Павел пожаловался на толпы и огромные очереди, а также отсутствие всякой помощи.

«Сейчас из терминала просто всех выгнали <...> После ожидания 12 часов в аэропорту, в котором все закрыто, мы решили покинуть это бренное место и отправиться в гостиницу. Примерно так это выглядит: тысячи людей в ожидании чего-то», — заметил россиянин.

Он сообщил, что сегодня вечером тысячи отчаявшихся людей покидают аэропорт. Однако жилья туристам никто не предоставляет, мужчина и его спутники нашли отель за свой счет.

Рекордные дожди обрушились на ОАЭ в ночь на 16 апреля. В Дубае за сутки (с вечера 16 апреля по вечер 17-го) выпало двухлетнее количество осадков, около 150 мм. Обычно в городе за весь апрель выпадает всего 3 мм дождя. Местные дороги не оборудованы дренажными системами, поэтому в течение дня они превратились в реки. Движение на дорогах было практически парализовано. Затопило станции метро, служба такси практически не работала, многие жители добирались домой пешком по колено в воде.

Международные аэропорты временно прекращали прием самолетов до улучшения погодных условий.

Ранее сообщалось, что почти 30 россиян не могут вылететь из Шарджи в Москву из-за нехватки мест.