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Алкоголик из Севастополя четыре раза «минировал» дом матери после конфликтов

В Севастополе страдающий алкоголизмом сын четыре раза «минировал» дом матери

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Shutterstock

Житель Севастополя, страдающий хроническим алкоголизмом, после конфликтов с матерью сообщал экстренным службам о том, что в ее доме находится взрывоопасный объект. Об этом сообщает прокуратура региона в официальном Telegram-канале.

По версии правоохранителей, в 2022 и 2023 годах мужчина «минировал» здание на Актюбинской улице.

«В этом доме проживает его мама. Сам мужчина живет по другому адресу, но в состоянии алкогольного опьянения часто вступает с ней в конфликты», – сообщается в публикации.

На каждый вызов выезжали профильные службы, но каких-либо взрывоопасных предметов в доме не находили. Звонившего нашли, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, совершенном из хулиганских побуждений.

Местного жителя приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы. Приговор на данный момент в силу не вступил.

Ранее в Мордовии школьники пять раз лжеминировали школу, чтобы не учиться.

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