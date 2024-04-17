«В самолете не хватило мест»: десятки россиян с детьми не могут вылететь из ОАЭ

Россиянин Роман рассказал «Газете.Ru», что его и еще почти 30 человек не посадили на рейс из аэропорта Шарджи в Москву, так как в самолете не хватило мест. Мужчина с семьей ожидает вылета из ОАЭ уже больше суток.

«Вчера должны были вылететь рейсом AirArabia из Шарджи в Москву в 21:20. Из-за непогоды до аэропорта добирались 9 часов из Аль-Барши (район в Дубае. – «Газета.Ru»). Переносили рейс четыре раза. Ночевали в аэропорту. Сегодня авиакомпания предоставила воду, печенье и сок. Детям дали наггетсы. В 19:00 самолет был, но нас попросили отдать свои посадочные, чтобы выдать новые, так как мы едем другим рейсом. Но новые посадочные выдали не всем, плюс людей с других рейсов отправили на наш, и мы не полетели. В аэропорту осталось человек 28. В самолете не хватило мест. Следующий рейс непонятно когда — посадочных нет. Если мы выйдем из зоны досмотра, то нас обратно не пустят. Туроператоры не знают, что делать. Тут остались дети 3, 4, 5 лет, а говорят, есть толпа людей, которые даже в сам аэропорт не могу войти. В аэропорту хаос», — рассказал Роман.

По его словам, помимо воды и печенья, застрявшим туристам за эти сутки не давали горячую пищу.

«Спустя 26 часов выпросили рис с курицей, но он был острым, дети не могли есть», — добавил Роман.

Рекордные дожди обрушились на ОАЭ в ночь на 16 апреля. В Дубае за сутки (с вечера 16 апреля по вечер 17-го) выпало двухлетнее количество осадков, около 150 мм. Обычно в городе за весь апрель выпадает всего 3 мм дождя. Местные дороги не оборудованы дренажными системами, поэтому в течение дня они превратились в реки. Движение на дорогах было практически парализовано. Затопило станции метро, служба такси практически не работала, многие жители добирались домой пешком по колено в воде.

Международные аэропорты временно прекращали прием самолетов до улучшения погодных условий.

Ранее застрявшая в аэропорту Дубая россиянка пожаловалась на отсутствие помощи.