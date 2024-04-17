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Мэр Москвы поблагодарил своего бывшего заместителя за плодотворную работу

Собянин пожелал бывшему заммэра Бочкареву успехов на новом месте

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что его уже бывший заместитель по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев переходит на другую работу. Об этом градоначальник написал в своем Telegram-канале.

Глава города поблагодарил Андрея Бочкарева за плодотворную работу в правительстве Москвы.

«Тринадцать лет он занимался в Москве строительством. Под его руководством возводились станции метро, дороги, школы, детские сады и больницы. Андрей Юрьевич внес огромный вклад в развитие города», — отметил Собянин.

Он также пожелал своему бывшему заместителю успеха на новом месте.

Ранее стало известно, что заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов освобожден от занимаемой должности и назначен на пост заместителя градоначальника по вопросам градостроительной политики и строительства.

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