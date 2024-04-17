У тюменца изъяли немаркированные сигареты на 4,5 млн рублей

В Тюмени полицейские изъяли у 30-летнего мужчины партию немаркированных сигарет на 4,5 млн рублей. Об этом сообщает «МВД медиа».

По информации ведомства, подозреваемого в незаконном обороте табачной продукции местного жителя 1994 года рождения задержали в гараже на улице 30 лет Октября. При обыске помещений сотрудники правоохранительных органов нашли и изъяли более 30 тысяч пачек нелегальных сигарет.

По версии следствия, немаркированную табачную продукцию мужчина приобрел у неизвестных и получил через транспортную компанию. Нелегальные сигареты он продавал индивидуальным предпринимателям в Ишимском районе.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело. Ему избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее полицейские изъяли у россиянина контрафактную водку и сигареты на 7,5 млн рублей.